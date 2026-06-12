أهالي الحفة في ريف اللاذقية ينظمون فعالية إحياء لذكرى شهداء المنطقة تاريخ النشر: 2026/06/12 8:42 مساءً اخر تحديث: 2026/06/12 8:42 مساءً قائمة الصور 1/3 استعدادات قوى الأمن الداخلي لتأمين “مسير التحرير” القادم من محافظة حلب إلى محافظة حماة مديرية الشؤون السياسية بدير الزور تنظم ندوة حوارية بعنوان “الرؤية السورية الدستورية للمرحلة الانتقالية” التحضيرات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب تزامناً مع يوم السياحة العالمي أرتال قوات وزارة الدفاع السورية تدخل مدينة بانياس وقفة لأهالي القصير في ريف حمص إحياءً لذكرى شهداء “فتحة الموت” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أهالي الحفةريف اللاذقية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وقفة احتجاجية لأهالي قرية نيارة بريف حلب للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 فرق الإطفاء تخمد حريقاً واسعاً بحقول القمح والشعير في سهلة البنات بريف الرقة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 صعود الأسهم الأوروبية مع تراجع النفط بفعل آمال السلام في الشرق الأوسط يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026