أهالي حماة ينظمون مسير الوفاء باتجاه ساحة العاصي، إحياء لذكرى شهداء مجزرة جمعة أطفال الحرية

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فعالية شعبية ببانياس بريف طرطوس تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
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