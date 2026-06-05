أهالي حماة ينظمون مسير الوفاء باتجاه ساحة العاصي، إحياء لذكرى شهداء مجزرة جمعة أطفال الحرية تاريخ النشر: 2026/06/05 3:55 مساءً اخر تحديث: 2026/06/05 3:58 مساءً قائمة الصور 1/5 فعالية شعبية ببانياس بريف طرطوس تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال احتفال جماهيري في مدينة صوران بريف حماة الشمالي في ذكرى النصر والتحرير جولة اطلاعية لوزير الزراعة ومحافظ السويداء على سدود غيضة نمرة وغيضة حمايل والمشنف والروم وزير العدل مظهر الويس يفتتح المجمع القضائي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي أجواء رمضانية مميزة وروائح تعبق في الذاكرة.. جولة مصورة لـ سانا في أسواق دمشق القديمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ساحة العاصيمسير الوفاء مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين تتصاعد بدعم جيش الاحتلال لفرض أمر واقع في الضفة يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 في ذكرى النكسة.. البرلمان العربي يحذر من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان تُخلّف 4 قتلى يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 محافظ حلب يصدر قراراً بمنع استخدام مصابيح “الزينون” في المركبات والدراجات يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026