وقفة لأهالي القصير في ريف حمص إحياءً لذكرى شهداء “فتحة الموت” تاريخ النشر: 2026/06/05 3:50 مساءً اخر تحديث: 2026/06/05 3:50 مساءً قائمة الصور 1/8 لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب معرض دمشق الدولي يعود من جديد نافذة على الانفتاح وبوابة للإعمار انطلاق فعاليات أسبوع التنمية المستدامة في جامعة القلمون بمدينة دير عطية بريف دمشق فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر في مدينة حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القصيرذكرى شهداء “فتحة الموت”ريف حمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين تتصاعد بدعم جيش الاحتلال لفرض أمر واقع في الضفة يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 في ذكرى النكسة.. البرلمان العربي يحذر من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان تُخلّف 4 قتلى يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 محافظ حلب يصدر قراراً بمنع استخدام مصابيح “الزينون” في المركبات والدراجات يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026