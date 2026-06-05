بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. بدء مرور الأهالي والمركبات على جسر الرستن في حمص تاريخ النشر: 2026/06/05 12:38 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/05 12:38 صباحًا قائمة الصور 1/12 محافظ إدلب يفتتح عدداً من المدارس في ريف المحافظة بعد ترميمها وذلك ضمن حملة “الوفاء لإدلب” انتشار قوات الأمن العام في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة جلسة حوارية لمديرية الشؤون السياسية في حلب ونقابة الأطباء حول الواقع الصحي في المحافظة توفر مادتي البنزين والمازوت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير غرفة صناعة حلب تلتقي الصناعيين لمناقشة واقع القطاع والإجراءات اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرئيس أحمد الشرعجسر الرستنحمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 مدير الأمن في السويداء: مجموعات خارجة عن القانون منعت طلاب المحافظة من الوصول إلى امتحاناتهم يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 الرقابة والتفتيش: إنهاء تكليف أحد رؤساء مكاتب بريد ريف دمشق بسبب مخالفات إدارية ومالية يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 12 بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. بدء مرور الأهالي والمركبات على جسر الرستن في حمص يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026