من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سجن حمص المركزي

قائمة الصور 1/10

من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سجن حمص المركزي.

من لقاء الرئيس أحمد الشرع في مقر إقامته ببرلين مع أبناء الجالية السورية بحضور وزير الخارجية
إدارة الأمن في اللاذقية تلقي القبض على عدد من المطلوبين في بلدة عين شقاق بريف جبلة
ثلاثة أنفاق حفرها تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود لاستخدامها بتنفيذ اعتداءاته على الأحياء السكنية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل مدارس متضررة في سوريا
جرائم النظام البائد لا تقتل الحلم.. مشاهد من حجم الدمار في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك