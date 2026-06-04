من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سجن حمص المركزي تاريخ النشر: 2026/06/04 10:14 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/04 10:14 صباحًا قائمة الصور 1/10 من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سجن حمص المركزي. من لقاء الرئيس أحمد الشرع في مقر إقامته ببرلين مع أبناء الجالية السورية بحضور وزير الخارجية إدارة الأمن في اللاذقية تلقي القبض على عدد من المطلوبين في بلدة عين شقاق بريف جبلة ثلاثة أنفاق حفرها تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود لاستخدامها بتنفيذ اعتداءاته على الأحياء السكنية مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل مدارس متضررة في سوريا جرائم النظام البائد لا تقتل الحلم.. مشاهد من حجم الدمار في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:امتحانات شهادة التعليم الأساسيحمصسجن حمص المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دراسة علمية تكشف آلية عصبية تتحكم بالقلق والسلوك الاجتماعي يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 «تيك توك» توسّع خدماتها نحو نموذج التطبيقات الشاملة.. حجز فنادق ومدفوعات وتسوق من منصة واحدة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 بعد 66 عاماً بين الغيوم.. أطول مضيفة طيران خدمةً في العالم تستعد لرحلتها الأخيرة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 المجموعة الرابعة للمونديال.. رقعة المنافسة تتسع في صراع الهويات بين أربع قارات يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026