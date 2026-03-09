وزير الصحة ومحافظ إدلب يتفقدان شحنات الأدوية المخصصة لمرضى القصور الكلوي والتلاسيميا تاريخ النشر: 2026/03/09 3:47 مساءً اخر تحديث: 2026/03/09 3:47 مساءً قائمة الصور 1/4 ترحيباً بالرئيس الشرع أبناء الجالية السورية في أمريكا يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في واشنطن جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على مراكز الطوارئ في مدينة الشدادي جنوب الحسكة وزير الصحة يفتتح أول خط لإنتاج الأملاح الصيدلانية في سوريا إنارة شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي منظمة اقرأ تقوم بترميم وتأهيل مسجد عقيل في مدينة حرستا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأدوية المخصصة لمرضى القصور الكلوي والتلاسيميامحافظ إدلبوزير الصحة السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك المفوضية الأوروبية: لا نقص وشيكاً في إمدادات النفط والغاز بأوروبا مارس 9, 2026 مارس 9, 2026 أسواق التوابل في دمشق خلال رمضان… عبق التاريخ ينعش ذاكرة المدينة مارس 9, 2026 مارس 9, 2026 صناعة الفواكه المجففة في سوريا.. من التراث المنزلي إلى التقنيات الحديثة مارس 9, 2026 مارس 9, 2026 الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل للطلاب القدامى حتى 16 آذار الجاري مارس 9, 2026 مارس 9, 2026