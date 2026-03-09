وزير الصحة ومحافظ إدلب يتفقدان شحنات الأدوية المخصصة لمرضى القصور الكلوي والتلاسيميا

ترحيباً بالرئيس الشرع أبناء الجالية السورية في أمريكا يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في واشنطن
جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على مراكز الطوارئ في مدينة الشدادي جنوب الحسكة
وزير الصحة يفتتح أول خط لإنتاج الأملاح الصيدلانية في سوريا
إنارة شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي
منظمة اقرأ تقوم بترميم وتأهيل مسجد عقيل في مدينة حرستا
