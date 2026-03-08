عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في حماة بالهوية البصرية الجديدة تاريخ النشر: 2026/03/08 3:29 مساءً اخر تحديث: 2026/03/08 3:29 مساءً قائمة الصور 1/6 السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 20 من تشرين الثاني 2025 أعضاء الهيئة الناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بمدينة السلام في القنيطرة صور لمدخل أحد الأنفاق التي حفرها تنظيم قسد تحت جامع الحسن في حي الشيخ مقصود إقبال لافت على أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الثاني وفعالياته المتنوعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأمن الداخليالهوية البصرية الجديدةحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تحديث تقني في نقل اللاذقية يقلّص زمن إنجاز المعاملات إلى 15 دقيقة مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 مديرية الأمن الداخلي في الأتارب بريف حلب تكشف ملابسات جريمة قتل وتوقف المتورطين مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 5 حجم الدمار في قرية عين دقنة بمنطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي جراء قصف النظام البائد مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 استمرار العمل على تأهيل طريق الحسينية أوتوستراد حمص دمشق في ريف القصير مارس 8, 2026 مارس 8, 2026