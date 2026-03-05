إسقاط مسيرة إيرانية في قرية العجمي بريف درعا الغربي نتيجة القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران

مشاهد لفرق الدفاع المدني السوري أثناء عملها على إخماد الحرائق بريف اللاذقية
قسم شرطة قاح في إدلب يقبض على لص يمتهن سرقة السيارات والدراجات النارية
الجالية السورية في هولندا تنظم مظاهرة وسط أمستردام للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا
جولة بالصور في معرض دمشق الدولي للكتاب.. كتب، وجمهور، وفعاليات نابضة بالحياة
بصرى الشام تحتضن ورشاً تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر التربوية في درعا
