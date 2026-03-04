لقطات تظهر حركة البيع والشراء في سوق الكوخ الشعبي بمدينة دير الزور

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من كانون الأول 2025
القائم بأعمال وزارة الصحة ينوه بجهود برنامج “أمل” السعودي التطوعي‏ في ‏سوريا
“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات
احتفال أهالي قرية حنتوتين بمنطقة معرة النعمان في إدلب في ذكرى النصر والتحرير
الدفاع المدني يحاول إخراج جثة عامل سقط في غرفة مصعد بمشفى درعا الوطني أثناء قيامه بأعمال صيانة
