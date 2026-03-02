أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار

لقطات جوية لبلدة سهوة القمح في ريف درعا الشرقي
من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور
الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق حفل التكريم لنحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي
الرئيس الشرع يستقبل وفد رجال أعمال فرنسيين لبحث التعاون الثنائي
أعضاء الهيئة الناخبة في الغاب بريف حماة يدلون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب
