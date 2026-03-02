أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار تاريخ النشر: 2026/03/02 5:59 مساءً اخر تحديث: 2026/03/02 5:59 مساءً قائمة الصور 1/2 لقطات جوية لبلدة سهوة القمح في ريف درعا الشرقي من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق حفل التكريم لنحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي الرئيس الشرع يستقبل وفد رجال أعمال فرنسيين لبحث التعاون الثنائي أعضاء الهيئة الناخبة في الغاب بريف حماة يدلون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مدينة المليحةموعد الإفطار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية مع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 تحضيرات متواصلة لموسم 2026 لسباقات السرعة للخيول العربية الأصيلة مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 من عمليات فرق الدفاع المدني السوري لإخراج طفلة سقطت في بئر بقرية حلبان بريف سلمية في حماة مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 التراحيم.. فن أصيل مرتبط بالفلك مازالت تصدح في الجامع الأموي مارس 2, 2026 مارس 2, 2026