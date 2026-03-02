لقطات لاستمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة

محافظ حلب يزور إحدى دور الأيتام ويهنىء الأطفال بحلول عيد الفطر المبارك
جهود كبيرة تبذلها كهرباء ريف دمشق لتحسين واقع الكهرباء في بلدة زملكا بالتعاون مع المجلس المحلي
جولة لعناصر الرقابة التموينية على الأسواق الشعبية ومحلات اللحوم في طرطوس.. وإغلاق عدد من المحال المخالفة
فريق من الدفاع المدني يجري مسحاً عن الذخائر غير المنفجرة في مستشفى معرة النعمان الوطني
شرطة كفرلوسين بإدلب تتمكن من استرداد سيارة مسروقة من مخيم مورك وتسلمها لصاحبها أصولاً
