لقطات جوية ليلية لمدينة حمص تاريخ النشر: 2026/03/01 8:34 مساءً اخر تحديث: 2026/03/01 8:34 مساءً وزارة الصحة الكويتية-كونا قائمة الصور 1/5 استمرار أعمال ترميم مستوصف قرية أبو دالي لتعزيز الخدمات الصحية جنوب شرق إدلب إدارة الأمن العام تستلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية النافذة الواحدة في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تواصل استقبال طلبات الصناعيين، ومنحهم الثبوتيات اللازمة لترخيص منشآتهم الخاصة محاضرة في ثقافي حمص حول بناء إعلام وطني متطور لمواجهة تضليل المنصات وزير الإعلام حمزة المصطفى يلتقي مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصسوريا