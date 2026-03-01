ترميم مركز كفروما الصحي في ريف إدلب، بالتنسيق بين مديرية الصحة بالمحافظة ومنظمة اليونيسيف

حركة تجارية جيدة في سوق بلدة سرمين بإدلب مع بداية شهر رمضان المبارك
جامعة حلب تكرّم طلابها الخريجين دفعة 2024–2025 الحائزين على المراتب الأولى بحضور محافظ حلب
الأفران في مدينة جبلة تعود للعمل لتأمين احتياجات الأهالي من مادة الخبز
مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي يلتقي في عمّان وزير التربية ووزير التعليم العالي عزمي محافظة
حركة تسوق نشطة في أسواق مدينة حماة خلال شهر رمضان المبارك
