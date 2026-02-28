عناصر من قوات الأُندوف يتفقدون مكان سقوط الصواريخ في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي تاريخ النشر: 2026/02/28 3:43 مساءً اخر تحديث: 2026/02/28 3:43 مساءً قائمة الصور 1/3 تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف في قرية القنية بريف إدلب الغربي الدريكيش… طبيعة خلابة ومعالم أثرية تأسر الزائر صور للسوق الشعبي بحي العوجة في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي فرحة الأطفال بتساقط الثلوج في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي بعد سنوات من الغياب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الصواريخريف القنيطرةقرية الحيرانقوات الأُندوف مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك قطر والكويت يؤكدان تسخير جميع الإمكانات لدعم أمن واستقرار المنطقة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 جلسة تدريبية في حلب حول أخطاء التفكير وأثرها على الحياة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 لامين جمال يقود برشلونة لفوز كبير على فياريال بالدوري الإسباني فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026