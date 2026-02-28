عناصر من قوات الأُندوف يتفقدون مكان سقوط الصواريخ في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي

تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك
صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف في قرية القنية بريف إدلب الغربي
الدريكيش… طبيعة خلابة ومعالم أثرية تأسر الزائر
صور للسوق الشعبي بحي العوجة في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي
فرحة الأطفال بتساقط الثلوج في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي بعد سنوات من الغياب
