بقايا الصاروخ الذي سقط بقرية الحيران بريف القنيطرة نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

قائمة الصور 1/4
لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب
صور جوية تُظهر غمر مياه الأمطار لجزء من أراضي آفس الزراعية شرق إدلب
بعد بسط الأمن والاستقرار.. الحياة تعود إلى شوارع مدينة اللاذقية والمؤسسات الخدمية تستأنف عملها
الكسارات في محافظة القنيطرة، محرك أساسي لقطاع البناء ورافعة للاقتصاد المحلي
مهجّرو كرناز بريف حماة يغادرون المخيمات في شمال سوريا عائدين إلى ديارهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك