لقطات للثلوج التي هطلت اليوم في قرية أكوم بريف حمص الغربي

قائمة الصور 1/4
جامعة حلب تكرّم طلابها الخريجين دفعة 2024–2025 الحائزين على المراتب الأولى بحضور محافظ حلب
تجمع شعبي في حمص تأييداً للحكومة السورية ورفضاً لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية
وزير النقل ومحافظ إدلب يطلعون على واقع الطرقات بالمحافظة
وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
حفل تكريم في بلدة حزانو بريف إدلب لعدد من حفظة القرآن الكريم في معهد عثمان بن عفان
