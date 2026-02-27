حركة تسوق نشطة في أسواق مدينة حماة خلال شهر رمضان المبارك

احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك
دخول قوى الأمن الداخلي إلى ناحية الشيوخ في ريف عين العرب شرق حلب
انطلاق مهرجان ربيع حماة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات اجتماعية
أجواء حماسية في مباراة جمعت تشرين وتفتناز
أداء صلاة الفجر في جامع الحسن بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
