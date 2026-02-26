وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في إدلب إيذاناً بحلول موعد الإفطار

وفد من سفارتي سويسرا في بيروت وعمان برفقة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش يطلع على واقع عدد من مخيمات الشمال السوري
من أجواء اليوم الثاني لمعرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية
إقامة أول صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان بعد تحرير سوريا
أهالي المفقودين في سجون تنظيم قسد ينظمون وقفة بدير الزور طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم
ترحيباً بالرئيس الشرع أبناء الجالية السورية في أمريكا يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في واشنطن
