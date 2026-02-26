حركة نشطة في سوق باب سريجة بدمشق قُبيل موعد الإفطار تاريخ النشر: 2026/02/26 5:56 مساءً اخر تحديث: 2026/02/26 5:57 مساءً قائمة الصور 1/8 من أعمال تأهيل الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري أثناء عملها لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة عالم السحر بريف حلب الجنوبي نقل الإصابات الخطيرة من مشافي دير الزور إلى دمشق وحلب عبر طائرات الجيش دبلوماسيون ومديرو مؤسسات إعلامية: هوية إذاعة دمشق الجديدة تعيد تقديم سوريا بصوت أكثر انفتاح إصابة شخص بجروح طفيفة وانهيار مبنى جراء انفجار في منطقة الكباس بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقسوق باب سريجةشهر رمضان المبارك مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إعادة تشغيل المركز الشمالي للمياه في قبتان الجبل بريف حلب لتأمين وصول مياه الشرب للأهالي فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 مصر والسودان يرفضان أي إجراءات أحادية بشأن نهر النيل فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 الوزير الحلبي يتفقد مشفى الأطفال… تعزيز الخدمات الطبية ورفع جاهزية الأقسام الحيوية فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 إعلان القائمة النهائية لمنتخب سوريا بكرة السلة لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026