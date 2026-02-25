لقطات من الجو تظهر جمال سهول مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي تزامناً مع تشكل الضباب

مراسل سانا: بدء نقل النفط الخام من حقل الجبسة في ريف الحسكة إلى مصفاة بانياس
قوات الأمن الداخلي تبدأ انتشارها في الحسكة تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الدولة السورية و”قسد”
انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة
وفد من مديرية الحج السورية يعاين المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة قبيل بدء استلامها
بدء وصول الوفود المشاركة في حملة “وفاء لكفرنبل” جنوب إدلب
