أجواء رمضانية مميزة يعيشها أبناء الجالية السورية في العاصمة النمساوية فيينا

قائمة الصور 1/6
جلسة حوارية لعدد من المنظمات السورية في ألمانيا تناولت سبل دعم مشاريع إعادة إعمار سوريا
جلسة حوارية لمديرية الشؤون السياسية في حلب ونقابة الأطباء حول الواقع الصحي في المحافظة
التحضير لحملة “فزعة أهل الشام وفاءً لأهل العز” في دمشق وريفها لمساندة متضرري فيضانات ريف إدل
محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية بالمدينة
وقفة لأهالي مدينة سلوك شمالي الرقة تنديداً بممارسات تنظيم قسد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك