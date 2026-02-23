خيمة حماة الرمضانية تفتح حواراً مباشراً حول واقع الكهرباء في المحافظة تاريخ النشر: 2026/02/23 11:22 مساءً اخر تحديث: 2026/02/23 11:22 مساءً قائمة الصور 1/6 انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لتأمين الأهالي وحماية الممتلكات العامة انتشار قوات الشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي في أحياء مدينة حمص عقب جريمة قتل رجل وزوجته خروج عائلات من السويداء بإشراف الهلال الأحمر والدفاع المدني احتفال مدرسة فارس الناصر في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي بذكرى النصر والتحرير المجلس المحلي في زملكا بريف دمشق يبدأ حملة لتنظيف الطرقات الرئيسية بمشاركة واسعة من الأهالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:خيمة حماة الرمضانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي تتّهم شركات صينية باستخدام نموذجها “كلود” فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 اليابان تستعد لإرسال أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 التفكير السلبي المزمن قد يرتبط بتراجع الذاكرة فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026