سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي قُبيل موعد الإفطار تاريخ النشر: 2026/02/22 6:00 مساءً اخر تحديث: 2026/02/22 7:39 مساءً قائمة الصور 1/9 مؤسسة جيل القرآن تكرم 520 من الحفاظ والحافظات لكتاب الله لقطات جوية تظهر آثار الدمار جراء الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق صباح اليوم وسط حضور جماهيري.. مديرية الأوقاف في دير الزور تنظم مهرجان “رمضان النصر” وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن قافلة مساعدات محمّلة بالمواد اللوجستية والغذائية تدخل مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حي الميدان الدمشقيسوق الجزماتية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي تتّهم شركات صينية باستخدام نموذجها “كلود” فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 اليابان تستعد لإرسال أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 التفكير السلبي المزمن قد يرتبط بتراجع الذاكرة فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026