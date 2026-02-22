سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي قُبيل موعد الإفطار

مؤسسة جيل القرآن تكرم 520 من الحفاظ والحافظات لكتاب الله
لقطات جوية تظهر آثار الدمار جراء الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق صباح اليوم
وسط حضور جماهيري.. مديرية الأوقاف في دير الزور تنظم مهرجان “رمضان النصر”
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن
قافلة مساعدات محمّلة بالمواد اللوجستية والغذائية تدخل مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي
