جولة في أسواق طرطوس.. حضور كبير للمأكولات والأطعمة الخاصة بشهر رمضان الكريم

قائمة الصور 1/7
قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من شهداء القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة -فيديو
صور جوية ليلية لمدينة الرقة
تساقط الثلوج في مدينة تل أبيض شمال الرقة
مكافحة المخدرات تضبط مستودع مخدرات يتبع للمجرم “ماهر الأسد” في منطقة الصبورة بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك