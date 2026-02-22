لقطات للجامع العمري الكبير في ريف حلب

حماية للممتلكات وضماناً لأمن المواطنين… انتشار عناصر الشرطة العسكرية في مدينة دير الزور
استمرار عملية فرز أصوات الناخبين في مراكز حلب الانتخابية
تنظيم ورشة عمل حول صياغة مخرجات خطة التعافي المبكر لأحياء قطاع باب النيرب بحلب
ضمن فعالية احتفالية بذكرى النصر والتحرير.. تكريم الطلاب أبناء الشهداء في ثانوية ضمير المحدثة
نزوح عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة باتجاه الجنوب بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي
