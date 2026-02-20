جسر “محمد الدرة” للمشاة في دير الزور بعد انهياره ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص

قائمة الصور 1/4
صور تظهر حجم الدمار في حي الدخانية بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل إزالة الألغام في القرى المحيطة بسد تشرين شرق حلب
حشود ضخمة لأهالي مدينة حماة دعماً لقوات الأمن العام في عمليتها لبسط الاستقرار في مدينة جبلة وريفها
لقطات جوية لبلدة الباغوز الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي
فعالية شعبية بمدينة الحفة باللاذقية تأكيداًعلى الوحدة الوطنية، ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك