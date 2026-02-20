جسر “محمد الدرة” للمشاة في دير الزور بعد انهياره ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تاريخ النشر: 2026/02/20 2:56 مساءً اخر تحديث: 2026/02/20 2:56 مساءً قائمة الصور 1/4 صور تظهر حجم الدمار في حي الدخانية بريف دمشق جراء قصف النظام البائد فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل إزالة الألغام في القرى المحيطة بسد تشرين شرق حلب حشود ضخمة لأهالي مدينة حماة دعماً لقوات الأمن العام في عمليتها لبسط الاستقرار في مدينة جبلة وريفها لقطات جوية لبلدة الباغوز الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي فعالية شعبية بمدينة الحفة باللاذقية تأكيداًعلى الوحدة الوطنية، ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف: كل طفل في سوريا يستحق أن ينشأ في بيئة آمنة فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026 روسيا تحذّر من تداعيات انسحاب دول أوروبية من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026 رمضان ينعش أسواق التمور المستوردة في دمشق… والزراعة المحلية تواجه تحديات كبيرة فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026 أهلي حلب يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على أمية في الجولة التاسعة فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026