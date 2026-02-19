صور الطفل الذي أنقذته كوادر الدفاع المدني يوم أمس إثر سقوطه في بئر قرب مدينة الطبقة غرب الرقة

قائمة الصور 1/3
من أجواء بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق
جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب
توافد أبناء القنيطرة إلى ساحة الخطيب للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري
تعزيز الانتشار الأمني في حلب وإجراءات أمنية احترازية عقب التفجير الانتحاري في حي باب الفرج
مدنيون من دير حافر يصلون مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة السورية بعد عبورهم طرقاً خطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك