فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بالرقة

بدء توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه السابع
مروحيات الجيش تشارك باحتفالات ذكرى تحرير مدينة جسر الشغور في ريف إدلب، بإلقاء الورود على الأهالي
لحظة كشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عن العملة السورية الجديدة
الدفاع المدني يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية والترابية من الطرقات الرئيسية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
بدء توافد الطلاب للمدينة الرياضية بدرعا استعداداً لحفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم
