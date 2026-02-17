لقطات جوية تظهر أجزاء واسعة من الأراضي التي غمرتها مياه الأمطار في بلدة أبين سمعان بريف حلب

إرادة الحياة في مواجهة براميل الموت.. مدينة داريا تحول جراح النظام البائد إلى دروب للعودة
دوريات الرقابة التموينية تواصل جولاتها على الأفران في إدلب
انتشار عناصر من إدارة الأمن العام في محافظة حماة حفاظاً على الأمن والاستقرار وحماية للممتلكات العامة والخاصة
فعالية في حلب إحياءً للذكرى الثالثة للزلزال لاستذكار الضحايا والتضامن مع عائلاتهم
عودة الحياة إلى نبع وادي الأزرق في ريف اللاذقية الشرقي بعد أعوام من الجفاف
