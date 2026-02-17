جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مخيم الهول شرق الحسكة

فعالية شعبية في مدينة اللاذقية تأكيداً على الوحدة بين أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته
مباراة كرنفالية ودية بين فريق مدارس مدينة ديرالزور ومدينة الميادين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخراج الأشخاص العالقين تحت أنقاض في المبنى المنهار في مدينة حلب
توافد كبير للأهالي لعبور الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في دير الزور
تجمع أهالي دمشق في ساحة الأمويين أثناء إلقاء الرئيس أحمد الشرع كلمته في نيويورك
