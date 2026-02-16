افتتاح مديرية التجنيد والتعبئة في محافظة الرقة

قائمة الصور 1/5
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة تبدأ استقبال طلبات الترشح
لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص
وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على أجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” برفقة وزير الصناعة السعودي
إرادة الحياة في مواجهة براميل الموت.. مدينة داريا تحول جراح النظام البائد إلى دروب للعودة
معرض التراث الإعلامي على هامش حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك