زوار من مختلف الأعمار يطالعون عناوينهم المفضّلة في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه الأخير

قائمة الصور 1/10
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق
إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين
رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفداً من مجموعة أبو ظبي للاستثمار
احتفالات أهالي الرقة بدخول الجيش العربي السوري وإعادة الأمن إلى المدينة
لقطات من زيارة طلاب وطالبات المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك