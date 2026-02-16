زوار من مختلف الأعمار يطالعون عناوينهم المفضّلة في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه الأخير تاريخ النشر: 2026/02/16 11:18 صباحًا اخر تحديث: 2026/02/16 11:18 صباحًا قائمة الصور 1/10 إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفداً من مجموعة أبو ظبي للاستثمار احتفالات أهالي الرقة بدخول الجيش العربي السوري وإعادة الأمن إلى المدينة لقطات من زيارة طلاب وطالبات المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:معرض دمشق الدولي للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية فبراير 16, 2026 فبراير 17, 2026 “المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026