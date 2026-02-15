انطلاق حملة “الرقة أجمل” لتحسين واقع النظافة وتعزيز الوعي البيئي في المدينة

قائمة الصور 1/2
لقطات تظهر جريان الوديان والأنهار بعد الهطولات المطرية الأخيرة في محافظة القنيطرة
هيئة العمليات تنشر خرائط مواقع في الرقة والطبقة وتحذر الأهالي للابتعاد عنها
من احتفالات الأهالي في حي القابون بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
من لقاء وزير الخارجية والمغتربين ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مع الجالية السورية في الصين
من أعمال التخريب التي قام بها تنظيم قسد في فرع مرور مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي قبل انسحابه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك