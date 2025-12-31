لقطات للثلوج في مدينة الباب بريف حلب

احتفال أهالي قرية حنتوتين بمنطقة معرة النعمان في إدلب في ذكرى النصر والتحرير
استمرار الاحتفالات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في جامع خالد بن الوليد بحمص بالذكرى الأولى للتحرير
صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الزيتونة بمدينة معضمية الشام في ريف دمشق
وزارة الداخلية: بالتنسيق مع مديرية النقل وبطلب من وجهاء المنطقة إدارة الأمن العام تقوم بتأمين طلاب ريف طرطوس، لحمايتهم خلال تنقلهم من أي مخاطر قد تواجههم
