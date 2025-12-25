قوى الأمن الداخلي في محردة بريف حماة الشمالي تتخذ الإجراءات لتأمين الاحتفالات بعيد الميلاد

رتل تابع لقوات الأمن الداخلي يتحرك من حماة نحو الساحل السوري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
مسير سيارات على الكورنيش البحري في طرطوس بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”
بحضور محافظ حلب وممثلين عن جامعتَي حلب وإدلب.. تخريج 750 طالباً وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب
مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية
لوحات فلكلورية من تراث سوريا الأصيل في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي
