جاهزية عالية لفرق الدفاع المدني في مجمع الشهباء لضمان سلامة المشاركين في حملة “حلب ست الكل”

احتفال الأهالي في ساحة العمري بمدينة قدسيا في ريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مظاهرة في بلدة المليحة بريف دمشق دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي
جرجناز في ريف إدلب.. لقطات من الجو تروي فصولاُ من الدمار جراء قصف النظام البائد
شرطة الميدان بحلب تقبض على عصابة تمتهن أعمال السلب
مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي
