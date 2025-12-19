جاهزية عالية لفرق الدفاع المدني في مجمع الشهباء لضمان سلامة المشاركين في حملة “حلب ست الكل” منذ 6 دقائق قائمة الصور 1/2 احتفال الأهالي في ساحة العمري بمدينة قدسيا في ريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير مظاهرة في بلدة المليحة بريف دمشق دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي جرجناز في ريف إدلب.. لقطات من الجو تروي فصولاُ من الدمار جراء قصف النظام البائد شرطة الميدان بحلب تقبض على عصابة تمتهن أعمال السلب مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدنيحملة حلب ست الكل مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 2 جاهزية عالية لفرق الدفاع المدني في مجمع الشهباء لضمان سلامة المشاركين في حملة “حلب ست الكل” منذ 6 دقائق مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد الترابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان منذ 16 دقيقة زوار معرض بيلدكس يؤكدون دوره في إبراز تطور قطاع البناء ودعم فرص الاستثمار في سوريا منذ 31 دقيقة سوريا ترحب بإزالة قانون “قيصر”: تطور يفتح مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار منذ 35 دقيقة