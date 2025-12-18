زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي منذ ساعتين قائمة الصور 1/5 السوق المسقوف… فضاء تجاري وأثري بنكهة حمصية حضور شخصيات رسمية وشعبية للمشاركة في حملة “تفتناز بدنا نعمرها” آثار الدمار في قرية الحبوبة كبير جنوب منبج بريف حلب بعد استهدافها بقذائف الهاون شرطة مرور اللاذقية، وبالتنسيق مع إدارة الأمن العام، تكثّف جهودها لتنظيم حركة السير وضبط مداخل المدينة، في إطار خطة تهدف لتخفيف الازدحام وتعزيز الأمن وزير التربية والتعليم يكلف مدير التخطيط بدراسة توزيع المراكز الامتحانية في حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبعيد الميلاد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك العولمة الرقمية تعيد تشكيل المجتمعات الحديثة منذ 51 دقيقة “شرايين لها أجنحة”… معرض للفنانة مي الحلواني في حمص منذ 54 دقيقة غوتيريش يدعو إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ 56 دقيقة مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاعية قياسية بـ 901 مليار دولار منذ ساعة واحدة