زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي

السوق المسقوف… فضاء تجاري وأثري بنكهة حمصية
حضور شخصيات رسمية وشعبية للمشاركة في حملة “تفتناز بدنا نعمرها”
آثار الدمار في قرية الحبوبة كبير جنوب منبج بريف حلب بعد استهدافها بقذائف الهاون
شرطة مرور اللاذقية، وبالتنسيق مع إدارة الأمن العام، تكثّف جهودها لتنظيم حركة السير وضبط مداخل المدينة، في إطار خطة تهدف لتخفيف الازدحام وتعزيز الأمن
وزير التربية والتعليم يكلف مدير التخطيط بدراسة توزيع المراكز الامتحانية في حلب
