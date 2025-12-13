احتفالية النصر والتحرير في بلدة حزرما في غوطة دمشق الشرقية بحضور شخصيات رسمية وشعبية منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 افتتاح سوق خان الحرير الأثري في مدينة حلب إجراءات منظمة بدائرة بانياس الانتخابية لتمكين أعضاء الهيئة الناخبة من المشاركة بالانتخابات لقطات جوية قبل انطلاق الحفل الرسمي لافتتاح قلعة حلب قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع برفقة رئيس أركان القوى الجوية يجريان جولة تفقدية في مطار السين العسكري تحضيرات أخيرة في ملعب دير الزور البلدي.. استعداداً لانطلاق حملة “دير العز” مساء اليوم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:احتفالية النصرعيد التحريرغوطة دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك رسالة مقاتلي الجيش العربي السوري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 43 ثانية اختتام بطولة الشطرنج التنشيطية بحمص احتفاء بذكرى التحرير منذ 3 دقائق “مقدمات في السياسة الإسلامية” محاضرة لطلاب كلية العلوم السياسية في جامعة إدلب منذ 24 دقيقة غرفة تجارة ريف دمشق تناقش استراتيجيتها حتى عام 2040 منذ 36 دقيقة