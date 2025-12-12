احتفالية النصر والتحرير في بلدة العبادة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بحضور وزير الدفاع

فرز أصوات الناخبين في دائرة حماة الانتخابية
مشروع لإحياء قلعة حلب يعيد الألق لمعالمها التاريخية
قوات الأمن تنتشر في مدينة بانياس لحفظ استقرار المدينة والحفاظ على السلم الأهلي
قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي
ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا بريف دمشق
