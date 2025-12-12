احتفالية النصر والتحرير في بلدة العبادة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بحضور وزير الدفاع منذ 7 دقائق قائمة الصور 1/5 فرز أصوات الناخبين في دائرة حماة الانتخابية مشروع لإحياء قلعة حلب يعيد الألق لمعالمها التاريخية قوات الأمن تنتشر في مدينة بانياس لحفظ استقرار المدينة والحفاظ على السلم الأهلي قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا بريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:احتفالية النصر والتحريربلدة العبادة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 5 احتفالية النصر والتحرير في بلدة العبادة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بحضور وزير الدفاع منذ 7 دقائق ارتفاع أسعار الذهب 30 ألف ليرة في السوق السورية منذ 19 دقيقة الشؤون الاجتماعية تنظم “الملتقى الوطني الأول لتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام” بدمشق منذ 25 دقيقة شراكة استراتيجية بين قطر وغوغل كلاود في مجالات الذكاء الاصطناعي منذ 26 دقيقة