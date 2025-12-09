فعالية شعبية في قرية قرقس بمحافظة القنيطرة احتفالاً بذكرى تحرير سوريا

استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم.
خروج 34 مدنياً من عشائر البدو في السويداء عبر ممر المتونة بريف السويداء الشمالي
أهالي حمص يحتفلون في ساحة الساعة وسط المدينة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل مواطناً
وفد سوريا يشارك في الجلسة الافتتاحية لمجموعة 77 + الصين في مدينة بيليم البرازيلية
