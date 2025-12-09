فعالية شعبية في قرية قرقس بمحافظة القنيطرة احتفالاً بذكرى تحرير سوريا منذ 41 دقيقة قائمة الصور 1/3 استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم. خروج 34 مدنياً من عشائر البدو في السويداء عبر ممر المتونة بريف السويداء الشمالي أهالي حمص يحتفلون في ساحة الساعة وسط المدينة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل مواطناً وفد سوريا يشارك في الجلسة الافتتاحية لمجموعة 77 + الصين في مدينة بيليم البرازيلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةذكرى تحرير سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك منظمة إيسيسكو تطلق مؤشراً للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي منذ 10 دقائق لوحات تجسد معاناة السوريين في معرض فني بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا منذ 31 دقيقة القبض على شخصين متورطين في تهريب المواد المخدرة إلى خارج سوريا منذ 33 دقيقة 4 افتتاح مركز التدريب المهني المستمر ومعرض الفنون النسوية في اللاذقية بمناسبة ذكرى تحرير سوريا منذ 37 دقيقة