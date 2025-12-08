استمرار الاحتفالات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا

البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها
عرض رسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة في مدينة دمشق
حملة نظافة لحديقة خولة بنت الأزور في باب توما بدمشق
خروج 34 مدنياً من عشائر البدو في السويداء عبر ممر المتونة بريف السويداء الشمالي
احتفالات في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
