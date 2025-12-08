استمرار الاحتفالات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها عرض رسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة في مدينة دمشق حملة نظافة لحديقة خولة بنت الأزور في باب توما بدمشق خروج 34 مدنياً من عشائر البدو في السويداء عبر ممر المتونة بريف السويداء الشمالي احتفالات في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقساحة الأمويينعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مجلس الدولة: ذكرى التحرير تؤسس لمرحلة العدالة والحرية وسيادة القانون في سوريا منذ دقيقتان 5 أبناء الجالية السورية في قطر ينظمون احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا منذ 12 دقيقة بريطانيا تجدد وقوفها إلى جانب سوريا بعد سقوط النظام البائد منذ 13 دقيقة 2 احتفالات أبناء الجالية السورية في النمسا بذكرى تحرير سوريا منذ 14 دقيقة