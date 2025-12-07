سوريون في مدينة أوتريخت في هولندا ينظمون فعالية لإحياء الذكرى الأولى للنصر والتحرير

قائمة الصور 1/7
قيادة شرطة حلب تستمع لشكاوى المواطنين في المدينة ومتابعتها
لقطات لانتشار عناصر الأمن العام في ساحة العاصي بحماة لتأمين الأهالي أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
وزير التعليم العالي يستمع إلى شكاوى الطلاب والهيئة التدريسية في فروع الجامعات بدرعا
لقطات من حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء
مع اقتراب حلول عيد الفطر.. عناصر الأمن العام يشرفون على تنظيم حركة السير في مدينة ديرالزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك