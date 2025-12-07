احتفالية في مدينة البوكمال في دير الزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

جولة لسانا داخل المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية شرقي مدينة حلب
فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إخماد الحرائق في منطقة بيت ياشوط بريف جبلة
مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في مجالات الاستثمار
جلسة في مديرية إعلام إدلب لمناقشة برنامج فعالية ذكرى النصر والتحرير
وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة
