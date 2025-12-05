احتفالية أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي بمناسبة عام على تحرير المدينة منذ 25 دقيقة قائمة الصور 1/7 عملية فرز الأصوات في مركز التل الانتخابي بريف دمشق مسير لعناصر الأمن العام في ساحة العاصي بمدينة حماة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك نائب محافظ دير الزور يتفقد أعمال صيانة الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات أهالي بلدة قبتان الجبل في حلب يتجمعون في الساحة الرئيسية للبلدة لإحياء ذكرى تحريرها رئيس مجلس محافظة حلب محمد العزيز يلتقي الفعاليات الإدارية والاجتماعية في منطقة الأتارب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:احتفالية أهالي مدينة حماةساحة العاصي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 2 “أسبوع النصر” فعالية لأهالي حي الميدان بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى ليوم التحرير منذ دقيقتان وزير العدل يبحث مع وفد “الحركة القانونية العالمية” آليات تطوير المنظومة القضائية بسوريا منذ 4 دقائق وسائل النقل العامة بسوريا مجاناً يوم الإثنين احتفالاً بذكرى عيد التحرير منذ 23 دقيقة 7 احتفالية أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي بمناسبة عام على تحرير المدينة منذ 25 دقيقة