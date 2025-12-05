احتفالية أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي بمناسبة عام على تحرير المدينة

قائمة الصور 1/7
عملية فرز الأصوات في مركز التل الانتخابي بريف دمشق
مسير لعناصر الأمن العام في ساحة العاصي بمدينة حماة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك
نائب محافظ دير الزور يتفقد أعمال صيانة الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات
أهالي بلدة قبتان الجبل في حلب يتجمعون في الساحة الرئيسية للبلدة لإحياء ذكرى تحريرها
رئيس مجلس محافظة حلب محمد العزيز يلتقي الفعاليات الإدارية والاجتماعية في منطقة الأتارب
