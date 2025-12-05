وصول المشاركين في “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى ريف حلب الغربي

لقطات لانتشار عناصر الأمن العام في ساحة العاصي بحماة لتأمين الأهالي أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير
الرئيس الشرع يتابع من قصر الشعب العرض الجوي لإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا في ساحة الجندي المجهول
استمرار عمليات إخماد الحرائق في جبال اللاذقية
جلسة تعريفية بحملة “حلب ست الكل” بمدينة إسطنبول بحضور وفد رسمي يترأسه محافظ حلب عزام الغريب
