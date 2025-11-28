أهلي حلب يتوج بلقب بطولة “حلب ست الكل” بعد فوزه على حمص الفداء بثلاثة أهداف دون مقابل

صيانة وتأهيل أربع مدارس في طرطوس متضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا
حركة نشطة تشهدها الأسواق والمحلات التجارية وسط مدينة صوران بحماة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك
مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
محافظ السويداء يبحث مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إجراءات الحفاظ على السلم الأهلي
من عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية
