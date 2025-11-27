قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان”

قائمة الصور 1/7
لقطات تعكس نبض الحياة.. أسواق حمص قبل عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الزيتونة بمدينة معضمية الشام في ريف دمشق
شعبة الخدمات في مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ عملية إعادة تأهيل وإصلاح المقاعد الدراسية استعداداً للامتحانات العامة
أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة طفس غرب مدينة درعا
حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مدينة إدلب مع اقتراب حلول عيد الفطر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك