قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان” منذ 31 دقيقة DCIM102MEDIADJI_0356.JPG DCIM102MEDIADJI_0357.JPG DCIM102MEDIADJI_0364.JPG DCIM102MEDIADJI_0365.JPG قائمة الصور 1/7 لقطات تعكس نبض الحياة.. أسواق حمص قبل عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الزيتونة بمدينة معضمية الشام في ريف دمشق شعبة الخدمات في مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ عملية إعادة تأهيل وإصلاح المقاعد الدراسية استعداداً للامتحانات العامة أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة طفس غرب مدينة درعا حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مدينة إدلب مع اقتراب حلول عيد الفطر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ردع العدوانريف حلبقبتان الجبل مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك نتائج ملفتة لمنتخب سوريا للريشة الطائرة في بطولة غرب آسيا منذ 15 دقيقة السورية للاتصالات تحذر من رسائل احتيالية تزعم تقديم رصيد مجاني منذ 16 دقيقة السعودية تدخل غينيس بأطول شبكة قطار ذاتية القيادة في العالم منذ 17 دقيقة 4 التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق منذ 23 دقيقة