قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج الأهالي من حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه أحياء حلب المجاورة

قائمة الصور 1/6
مدير تربية حلب لـ سانا: صرف مستحقات مجمعات الشمال التربوية خلال هذا الأسبوع
الهيئة العامة لأسواق حلب تبحث الميزانية وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد
بمناسبة الذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشافة الأهلية السورية في إدلب
أهالي قرى الدرداء والعاليات والكشف بريف حمص الجنوبي يسلمون السلاح والذخيرة تعزيزاً للسلم الأهلي
وزير التربية والتعليم يكلف مدير التخطيط بدراسة توزيع المراكز الامتحانية في حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك