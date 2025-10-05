انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب منذ 6 دقائق قائمة الصور 1/4 المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل منح تصاريح العمل للصحفيين والإعلاميين في الداخل السوري وللوفود الصحفية الخارجية السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير لقاء خاص لـ سانا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لضمان أمن المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بإدلب أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق بالقرب من مدينة كسب على الحدود السورية التركية الوسوم:انتخابات مجلس الشعبحماةمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب منذ 6 دقائق ليتوانيا تعيد فتح المطار الرئيسي أمام الملاحة الجوية بعد إغلاقه لساعات منذ 15 دقيقة الحصرية: مصرف سوريا المركزي بصدد إحداث مديرية لحماية المستهلك في الخدمات المالية منذ 17 دقيقة 2 أعضاء الهيئة الناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بمدينة السلام في القنيطرة منذ 24 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: