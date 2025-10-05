انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب

المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل منح تصاريح العمل للصحفيين والإعلاميين في الداخل السوري وللوفود الصحفية الخارجية
السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير
لقاء خاص لـ سانا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي
لضمان أمن المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بإدلب أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة
فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق بالقرب من مدينة كسب على الحدود السورية التركية
