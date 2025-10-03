أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الشعب بدائرة حماة يستمعون إلى برامج المرشحين منذ 53 ثانية قائمة الصور 1/4 عائلات من ريف إدلب تعود لزراعة أراضيها بعد سنوات من التهجير قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مركز شرطة مرور أريحا بريف إدلب الجنوبي. حضور رسمي وشعبي كبير في حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” بهدف إعادة تأهيل المنطقة وضمان سلامة السكان.. مجلس مدينة اللاذقية يقوم بهدم المباني المتضررة جراء الانفجار الذي وقع في حي الرمل الجنوبي إقبال ملحوظ لأهالي دمشق على شراء الحلويات هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الشعب بدائرة حماة يستمعون إلى برامج المرشحين منذ 53 ثانية علماء روس وصينيون يبتكرون طوباً ذكياً للمناخات الباردة منذ 23 دقيقة اليونيسف تحذر من تدهور أوضاع الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة منذ 48 دقيقة وزارة العدل: إلغاء ملاحقات قضائية بشأن 287 ألف قضية إبان عهد النظام البائد منذ ساعة واحدة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: